قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الملك 2025–2026: "كلاسيكو" مرتقب بين الاتحاد والنصر.. والهلال يواجه الأخدود

سُحبت اليوم الخميس قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين - أغلى الكؤوس - لكرة القدم للموسم الرياضي 2025–2026.
واحتضنت استوديوهات قنوات "ثمانية"، الناقل الحصري للبطولات السعودية، في العاصمة الرياض مراسم القرعة، وذلك بعد انتهاء منافسات دور الـ32 أمس الأربعاء.
الأهلي، الباطن، الأخدود، التعاون، الخليج، الشباب، الهلال، الحزم، النجمة، الزلفي، النصر، الاتحاد، الرياض، الفتح، القادسية، والخلود.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في دور ثمن النهائي:
الأخدود × الهلال
الخلود × النجمة
القادسية × الحزم
الفتح × الرياض
الباطن × الأهلي
الشباب × الزلفي
الخليج × التعاون
النصر × الاتحاد
ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 يومي 27 و28 أكتوبر المقبل، فيما ستُلعب منافسات ربع النهائي يومي 29 و30 ديسمبر، على أن تُقام مواجهات نصف النهائي في الفترة من 23 إلى 24 فبراير 2026.