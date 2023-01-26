الاتحاد الآسيوي يختار البلد المنظم لكأس آسيا 2027 الأربعاء.. ملف المملكة هو الوحيد

تعقد الجمعية العمومية العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اجتماعاً في الأول من فبراير المقبل، حيث من المنتظر أن يشهد كونجرس الاتحاد الآسيوي، اختيار البلد المنظم لكأس آسيا 2027، مع بقاء ملف وحيد في السباق، وهو ملف المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الإعلان عن بداية فترة ولاية ثالثة للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، لرئاسة الاتحاد القاري، بعد فوزه بالتزكية بمنصب الرئيس للدورة القادمة (2023-2027)، وذلك بمملكة البحرين.
وتأتي تزكية الاتحادات للشيخ آل خليفة تقديراً للدور البارز الذي تقوم به قيادة الاتحاد الآسيوي في تطوير مسيرته على امتداد عشرة أعوام من العمل والمستند على توحيد الكرة الآسيوية، وإعلاء مصالحها العليا، والتواصل المستمر مع المنظومة الكروية القارية، وإشراك الأسرة الآسيوية في صناعة القرارات التي ترسم ملامح مستقبلها، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع الحيوية التي انعكست بصورة إيجابية على مسيرة اللعبة.
وكانت كرة القدم الآسيوية شهدت على امتداد رئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حقبة من الاستقرار والمنجزات الواضحة، حينما نجح الرئيس الجديد في ترجمة شعار (آسيا المتحدة) خلال فترة رئاسته التي سادت فيها روح الوحدة وتضامن أركان كرة القدم الآسيوية.
وسيشهد كونجرس الاتحاد الآسيوي، انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وممثلي القارة الآسيوية لعضوية مجلس الفيفا، وستكون الانتخابات على مركز نائب رئيس الاتحاد، (5 نواب) بواقع نائب رئيس ممثلاً لكل منطقة جغرافية، من المناطق الخمس، وهي شرق آسيا، غرب آسيا، جنوب آسيا، وسط آسيا، وآسيان، إضافة إلى 6 مقاعد آسيوية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من ضمنهم عضو نسائي من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إضافة إلى 5 أعضاء من النساء، من بينهن واحدة ستكون ضمن أعضاء مجلس "فيفا"، و9 أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي، يمثلون باقي المناطق، لفئة "العضوية"، علاوة عن خمسة أعضاء ممثلين للاتحادات الإقليمية الخمس الذين سيتم انتخابهم من قبل الجمعيات العمومية لاتحاداتهم الوطنية.
وسيتم استعراض النجاحات المتتالية للاتحاد القاري خلال السنوات الأخيرة، وكيف استطاع أن يعبر الاتحاد أكبر التحديات وأصعبها، مع جائحة كورونا، إضافة للنجاحات التسويقية وزيادة المداخيل، إلى جانب التصديق على توصيات اللجان وأبرزها التطوير الشامل لبطولات الأندية ودوري أبطال آسيا.
وسيعرض، على هامش الكونجرس، كل ما يتعلق بالموازنة المالية، وعرض أبرز المشروعات التي أسهم الاتحاد الآسيوي في تنفيذها عبر مختلف مناطق القارة بهدف تطوير اللعبة ودعم الاتحادات الوطنية الأعضاء في مشاريع التطوير.