الاتحاد الآسيوي يختار البلد المنظم لكأس آسيا 2027 الأربعاء.. ملف المملكة هو الوحيد

وسيشهد كونجرس الاتحاد الآسيوي، انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وممثلي القارة الآسيوية لعضوية مجلس الفيفا، وستكون الانتخابات على مركز نائب رئيس الاتحاد، (5 نواب) بواقع نائب رئيس ممثلاً لكل منطقة جغرافية، من المناطق الخمس، وهي شرق آسيا، غرب آسيا، جنوب آسيا، وسط آسيا، وآسيان، إضافة إلى 6 مقاعد آسيوية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من ضمنهم عضو نسائي من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إضافة إلى 5 أعضاء من النساء، من بينهن واحدة ستكون ضمن أعضاء مجلس "فيفا"، و9 أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي، يمثلون باقي المناطق، لفئة "العضوية"، علاوة عن خمسة أعضاء ممثلين للاتحادات الإقليمية الخمس الذين سيتم انتخابهم من قبل الجمعيات العمومية لاتحاداتهم الوطنية.