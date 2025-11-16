جامعة الباحة تتوج ببطولة كرة القدم المصغرة.. وطالبات جامعة دار الحكمة يحرزن لقب الريشة الطائرة

وتوَّج المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ علي المنيع، ووكيل جامعة جدة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور مناجي الكناني، الجامعات الفائزة؛ حيث تسلّم لاعبو فريق جامعة الباحة كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد فوزهم في المباراة النهائية بنتيجة (3 ـ 2) على فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الذي حلّ ثانيًا ونال لاعبوه الميداليات الفضية، وجاءت جامعة الملك سعود في المركز الثالث وحققت الميداليات البرونزية، كما تم تكريم المشاركين والحكام.