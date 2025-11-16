جامعة الباحة تتوج ببطولة كرة القدم المصغرة.. وطالبات جامعة دار الحكمة يحرزن لقب الريشة الطائرة

حققت جامعة الباحة لقب بطولة الجامعات لكرة القدم المصغرة "طلاب" التي استضافتها جامعة جدة خلال الفترة من (11 ـ 15) نوفمبر الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في موسمه الـ16 لبطولاته، بمشاركة (330) طالبًا مثّلوا (19) جامعة وكلية.
وتوَّج المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ علي المنيع، ووكيل جامعة جدة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور مناجي الكناني، الجامعات الفائزة؛ حيث تسلّم لاعبو فريق جامعة الباحة كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد فوزهم في المباراة النهائية بنتيجة (3 ـ 2) على فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الذي حلّ ثانيًا ونال لاعبوه الميداليات الفضية، وجاءت جامعة الملك سعود في المركز الثالث وحققت الميداليات البرونزية، كما تم تكريم المشاركين والحكام.
ونالت جامعة دار الحكمة لقب بطولة الاتحاد للريشة الطائرة "طالبات" التي استضافتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بمشاركة (136) طالبة مثّلن (26) جامعة وكلية.
وتوَّجت مدير البطولة الدكتورة نوف الحماد الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى؛ حيث نالت جامعة دار الحكمة كأس البطولة والميداليات الذهبية، وحصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز الثاني والميداليات الفضية، وثالثًا جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي حققت الميداليات البرونزية.