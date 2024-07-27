الفيصل يشهد افتتاح البيت الأولمبي الإماراتي.. ومشاعل تُدشِّن المشاركة السعودية في أولمبياد باريس 2024

وتدخل العايد السباق بزمن يبلغ 2.21.04 دقيقة، وهو الرقم الزمني الشخصي الأعلى للمشاركات في التصفية الأولى. وتأتي الهندية ديهنيدي في المرتبة الأولى لأفضل الأرقام الزمنية في التصفية الأولى بزمن 2.04.24 دقيقة، تليها آريانا سوشا من لاوس بزمن 2.08.55 دقيقة، ثم الباكستانية جيهانرا نابي بزمن 2.08.57 دقيقة، ثم الألبانية كاترا ميسا بالمركز الرابع بزمن 2.10.58 دقيقة، ثم النيبالية دونا لاما بزمن 2.12.46 دقيقة، والإماراتية مها الشيحي بالمركز السادس بزمن 2.17.37 دقيقة.