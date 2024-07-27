الفيصل يشهد افتتاح البيت الأولمبي الإماراتي.. ومشاعل تُدشِّن المشاركة السعودية في أولمبياد باريس 2024

شهد رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين "باريس 2024"، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم السبت افتتاح البيت الأولمبي الإماراتي المقام على هامش الدورة.
وأعرب الفيصل خلال لقائه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس البعثة الإماراتية المشاركة بالدورة، عن تمنياته للرياضيين الإماراتيين التوفيق والنجاح في منافسات الدورة.
حضر الافتتاح النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضو مجلس الإدارة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام عبدالعزيز بن أحمد باعشن.
تقص مشاعل العايد، لاعبة المنتخب السعودي للسباحة، شريط المشاركة السعودية في الأولمبياد الباريسي عند الواحدة من ظهر يوم غد الأحد بتوقيت السعودية، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت فرنسا.
ووضعت القرعة الفنية لمسابقات السباحة التي جرت أمس الجمعة، وتستضيفها صالة السباحة في استاد "باريس لا ديفانس أرينا"، مشاعل العايد (18 عامًا)، الحاضرة للمرة الأولى في الدورات الأولمبية، في التصفية الأولى لسباق 200م حرة، إلى جانب ست سباحات.
وتدخل العايد السباق بزمن يبلغ 2.21.04 دقيقة، وهو الرقم الزمني الشخصي الأعلى للمشاركات في التصفية الأولى. وتأتي الهندية ديهنيدي في المرتبة الأولى لأفضل الأرقام الزمنية في التصفية الأولى بزمن 2.04.24 دقيقة، تليها آريانا سوشا من لاوس بزمن 2.08.55 دقيقة، ثم الباكستانية جيهانرا نابي بزمن 2.08.57 دقيقة، ثم الألبانية كاترا ميسا بالمركز الرابع بزمن 2.10.58 دقيقة، ثم النيبالية دونا لاما بزمن 2.12.46 دقيقة، والإماراتية مها الشيحي بالمركز السادس بزمن 2.17.37 دقيقة.
يُذكر أن عدد المشاركات في سباق 200م حرة يبلغ 31 سباحة من 27 دولة، أشهرهن السباحة الأسترالية تيموس أريارن، صاحبة الرقمَين القياسيَّين الأولمبي والعالمي بالسباق ذاته بزمنَيْن قدرهما 1:53.50، و1:52.23 على الترتيب، والرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر بزمن قدره 3:55.38 ببطولة العالم للألعاب المائية في فوكوكا اليابانية عام 2023.
شارك الأمين العام عبدالعزيز باعشن في الاستقبال الرسمي الذي نظمته اللجنة الأولمبية الأوكرانية بحضور رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو، ووزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.
وتناول اللقاء أبرز مستجدات النسخة الأولمبية الحالية، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الأولمبية الفرنسية لتسهيل مشاركة جميع الرياضيين المشاركين.
سيطرت دول القارة الآسيوية على الميداليات الأولى في الأولمبياد الباريسي، وذلك في دلالة على تطور الرياضة وقوة مستواها الفني في القارة الصفراء.
ودخلت أربع دول آسيوية في ترتيب جدول الميداليات وهي متصدرة الترتيب بذهبيتين، هي: الصين، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، واليابان.
وسجلت الصين اسمها بوصفها أول دولة تفوز بالميدالية الذهبية في النسخة الحالية بعد نيل رماتها ذهبية منافسات البندقية الهوائية 10م للمختلط التي جرت صباح اليوم السبت.