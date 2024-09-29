إنجاز الـ27 ميدالية.. المنتخب السعودي يحقق المركز الثالث في بطولة العالم لكمال الأجسام

وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أيمن الراشد التهنئة للقيادة, على هذا الإنجاز التاريخي, مثمنًا في هذا الصدد الدعم والمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة, ونتج عنه تحقيق المركز الثالث على مستوى العالم, وهو ما يؤكد تميز رياضة كمال الأجسام في المملكة ووصولها للعالمية, كون البطولة السابقة بإسبانيا شهدت نتائج مميزة للأخضر وميداليات متنوعة.