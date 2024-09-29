إنجاز الـ27 ميدالية.. المنتخب السعودي يحقق المركز الثالث في بطولة العالم لكمال الأجسام

حقق المنتخب السعودي لكمال الأجسام إنجازًا تاريخيًا بحصوله على المركز الثالث في بطولة العالم التي اختتمت أمس في جزيرة كيش الإيرانية، وأقيمت خلال الفترة من 23-28 سبتمبر الجاري بمشاركة 65 دولة.
وجاء تحقيق الإنجاز بعد أن نال أبطال الأخضر خلال المنافسات 27 ميدالية متنوعة (7 ذهبيات و6 فضيات و14 برونزية), إذ جاءت الميداليات الذهبية عن طريق اللاعبين يوسف النعيمي, وأحمد الطاسان, ومبارك الزنان، وخالد خان وطلال هوسة, وحسين حمادي, وأحمد مغربي, فيما نال الميداليات الفضية كل من نايف النمشان, أسامة مجلي, ومحمد عبدالجبار وعلي أبو المكارم, ويوسف النعيمي وعقيل الجعفري, فيما حقق الميداليات البرونزية كل من وليد الدوسري, جاسم درويش, رمضان هوسة, وأحمد الحربي, وحمدان الغامدي, وعبدالعزيز المهندس, وريان الشلالي, ومحمود آل دبيس, ومحمد التاروتي, وأحمد الطاسان, وحسين حمادي, وبدر نوري.
وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أيمن الراشد التهنئة للقيادة, على هذا الإنجاز التاريخي, مثمنًا في هذا الصدد الدعم والمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة, ونتج عنه تحقيق المركز الثالث على مستوى العالم, وهو ما يؤكد تميز رياضة كمال الأجسام في المملكة ووصولها للعالمية, كون البطولة السابقة بإسبانيا شهدت نتائج مميزة للأخضر وميداليات متنوعة.
وأشار الراشد إلى ما قدمه لاعبو الأخضر خلال منافسات البطولة وسط مشاركة أبرز لاعبي العالم وتوجوه بهذا الإنجاز، إضافة إلى الجهود التي بذلها الجهازان الفني والإداري للأخضر وتهيئتهم للاعبين, مؤكدًا أنهم يسعون ووفق إستراتيجية الاتحاد لمواصلة هذا الإنجازات والنجاحات والوجود في منصات التتويج لمختلف البطولات القارية والدولية.