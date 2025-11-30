في نسختها الأغلى ماليًّا.. انطلاق كأس العرب FIFA قطر 2025 غدًا بمشاركة 16 منتخبًا

تنطلق غدًا الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة منافسات كأس العرب FIFA قطر 2025 في نسختها الحادية عشرة، والتي تُعد الأغلى من حيث القيمة المالية في تاريخ البطولة.
يشارك في البطولة 16 منتخبًا موزعة على أربع مجموعات:
المجموعة الأولى: قطر (المستضيف)، فلسطين، سوريا، تونس.
المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، جزر القمر، عُمان.
المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الكويت، الإمارات.
المجموعة الرابعة: الجزائر (حامل اللقب)، العراق، البحرين، السودان.
حفل افتتاح ومواجهة مرتقبة
تشهد البطولة حفل افتتاح رسمي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب البيت، يعقبه لقاء الافتتاح بين قطر وفلسطين ضمن المجموعة الأولى، التي ستشهد أيضًا مواجهة تونس وسوريا.
وتخوض المنتخبات في كل مجموعة دوريًّا من مرحلة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الأدوار الإقصائية (ربع النهائي – نصف النهائي)، وصولًا إلى النهائي المقرر يوم 18 ديسمبر 2025.
يتصدر المنتخب العراقي قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة، محققًا 4 ألقاب في أعوام: 1964، 1966، 1985، 1988.
فيما حصد المنتخب السعودي اللقب مرتين في نسختي 1998 و2002.
ونال اللقب مرة واحدة كل من:
تونس (1963)
مصر (1992)
المغرب (2012)
الجزائر (2021 – النسخة العاشرة).
سجل البطولة.. من بيروت إلى الدوحة
1963 – بيروت: أول نسخة بمشاركة 5 منتخبات، توّجت تونس باللقب.
1964 – الكويت: شاركت 5 منتخبات، توج العراق باللقب.
1966 – العراق: 9 منتخبات، لقب ثانٍ للعراق.
1985 – الطائف: العراق يحقق اللقب الثالث بمشاركة 6 منتخبات.
1988 – عمّان: العراق يضيف لقبه الرابع، وسوريا وصيفًا.
1992 – حلب: مصر تتوّج باللقب، والسعودية وصيفًا.
1998 – الدوحة: السعودية تحقق أول ألقابها، وقطر وصيفًا.
2002 – الكويت: السعودية تحرز اللقب الثاني، والبحرين وصيفًا.
2012 – جدة والطائف: المغرب بطل النسخة، وليبيا وصيفًا.
2021 – الدوحة: الجزائر تُتوّج بلقب النسخة العاشرة بعد فوزها على تونس في النهائي.
منافسات مرتقبة
تترقّب الجماهير العربية انطلاق النسخة الجديدة التي تعود مجددًا إلى قطر، وسط حضور قوي للمنتخبات ومشاركة أسماء بارزة، في نسخة تُعدّ الأبرز من حيث التنظيم والجوائز والتنافسية.