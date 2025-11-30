في نسختها الأغلى ماليًّا.. انطلاق كأس العرب FIFA قطر 2025 غدًا بمشاركة 16 منتخبًا

وتخوض المنتخبات في كل مجموعة دوريًّا من مرحلة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الأدوار الإقصائية (ربع النهائي – نصف النهائي)، وصولًا إلى النهائي المقرر يوم 18 ديسمبر 2025.