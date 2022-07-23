رأس كبيرة ووجه قبيح ووزن زائد.. لاعبون تم رفضهم في بداية حياتهم بسبب بنيتهم الجسدية

على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها اللاعب ليونيل ميسي، والمهارات الكروية المميزة التي أظهرها في الملاعب، إلا أن هذا المشوار كان تحت التهديد في مرحلة مبكرة، حيث تم تشخيص "البرغوث" في العاشرة من عمره بمرض نقص هرمون النمو، حينما اكتشف أحد الأطباء أن هذا المرض هو التفسير الحقيقي لصغر حجمه مقارنة بنفس الأطفال في عمره، وهو الأمر الذي هدد مشواره كلاعب كرة محترف، وبخاصة أن ناديه "نيولز أولد بويز" لم يستطع تحمل التكلفة، حتى تدخل برشلونة وغامر عليه ودفع قيمة العلاج، ليصبح اللاعب "معجزة" العالم في السنوات الأخيرة بفضل هذا القرار.