استمرت 5 أيام بمشاركة 12 متدرباً.. اختتام دورة حكام كمال الأجسام

اختتم الاتحاد السعودي لكمال الأجسام دورة الحكام المستجدين التي أقيمت بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، واستمرت 5 أيام بمشاركة 12 متدرباً.
واستهدفت الدورة التي حاضر بها المحاضر الدولي حسين أبوالرحى التعرف على اللعبة وشرح قوانينها وتأهيل كوادرها، وتضمنت شرح آلية القوانين والاشتراطات الخاصة بالحكام، بما يتطابق مع لوائح الاتحاد الدولي للعبة والمستجدات في ذات الشأن.
وتأتي الدورة استعداداً لانطلاق بطولات الاتحاد مطلع نوفمبر المقبل، إذ يسعى اتحاد اللعبة ولجنة الحكام الوقوف على تجهيز وصقل الحكام المستجدين، وفق آخر المستجدات في اللوائح الدولية؛ لتأهيلهم لإدارة منافسات اللعبة بامتياز واحترافية عالية وفقاً للقانون الدولي للعبة.