استمرت 5 أيام بمشاركة 12 متدرباً.. اختتام دورة حكام كمال الأجسام

واستهدفت الدورة التي حاضر بها المحاضر الدولي حسين أبوالرحى التعرف على اللعبة وشرح قوانينها وتأهيل كوادرها، وتضمنت شرح آلية القوانين والاشتراطات الخاصة بالحكام، بما يتطابق مع لوائح الاتحاد الدولي للعبة والمستجدات في ذات الشأن.