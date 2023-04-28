قال إن الحسم في الرياض مدافع الهلال "البليهي": أمام أوراوا سنحافظ على اللقب الآسيوي

وأتم مدافع الأزرق: "نعم، نحن فزنا في الأدوار الإقصائية لكن هذا لا يمنع أن نرى فريق أوراوا الياباني منافساً مختلفاً. إن شاء الله بإمكاننا أن ننهيها من الرياض".