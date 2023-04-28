رياضة
قال إن الحسم في الرياض مدافع الهلال "البليهي": أمام أوراوا سنحافظ على اللقب الآسيوي
قال مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم علي البليهي إن منافسهم في نهائي دوري أبطال آسيا أوراوا الياباني يختلف تماماً عن باقي المنافسين.
وتابع البليهي في تصريح للحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا في "تويتر" اليوم الجمعة: "نحن أبطال آخر نسخة لدوري أبطال آسيا، ويجب علينا أن نحافظ على اللقب".
وأتم مدافع الأزرق: "نعم، نحن فزنا في الأدوار الإقصائية لكن هذا لا يمنع أن نرى فريق أوراوا الياباني منافساً مختلفاً. إن شاء الله بإمكاننا أن ننهيها من الرياض".
ويواجه الهلال السعودي نظيره أوراوا الياباني، غداً السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
فيما ستكون مباراة الإياب بين الطرفين يوم 6 مايو المقبل في مدينة سايتاما.