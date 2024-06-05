أخضر السيدات يواصل تحضيراته بمعسكر ماربيا

وضم المدير الفني للمنتخب، الإسباني لويس كورتيس، 29 لاعبة للمشاركة في المعسكر وهن كلٌ من: سارة خالد، منى عبدالرحمن، ريم البلوشي، أسيل أحمد، نوف سعود، تالة الغامدي، مجد العتيبي، ماريا باغفار، حورية الشمراني، تهاني الزهراني، شروق الهوساوي، أسرار محمد، ليان جوهري، سارة حمد، موضي عبدالمحسن، جوري الجهني، فدوى خالد، مريم التميمي، لولو عبدالله، لولو العبيد, ياسمين خالد، أميرة أبو السمح، مباركة محمد، فاطمة منصور، جوري طارق، شيماء محمود، ملوك الهوساوي، بسمة نواف وليان أمير.