أخضر السيدات يواصل تحضيراته بمعسكر ماربيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يستمر حتى 7 يونيو الجاري.
وأجرى المدير الفني للمنتخب، الإسباني لويس كورتيس، خلال الحصة التدريبية عددًا من التمارين اللياقية والفنية، طبق خلالها مناورة تكتيكية على جزء من الملعب.
ويُذكر، أن المعسكر يشهد الظهور الأول لعدد من اللاعبات من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى والفئات السنية، بهدف منح الفرصة للمشاركة واكتساب الخبرات اللازمة لتطوير مستواهن.
وضم المدير الفني للمنتخب، الإسباني لويس كورتيس، 29 لاعبة للمشاركة في المعسكر وهن كلٌ من: سارة خالد، منى عبدالرحمن، ريم البلوشي، أسيل أحمد، نوف سعود، تالة الغامدي، مجد العتيبي، ماريا باغفار، حورية الشمراني، تهاني الزهراني، شروق الهوساوي، أسرار محمد، ليان جوهري، سارة حمد، موضي عبدالمحسن، جوري الجهني، فدوى خالد، مريم التميمي، لولو عبدالله، لولو العبيد, ياسمين خالد، أميرة أبو السمح، مباركة محمد، فاطمة منصور، جوري طارق، شيماء محمود، ملوك الهوساوي، بسمة نواف وليان أمير.
ويستهدف الجهاز الفني للمنتخب الوطني من هذا المعسكر اكتشاف إمكانات اللاعبات بهدف تعزيز أداء أخضر السيدات في المنافسات المقبلة.