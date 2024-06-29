في خمس مدن سعودية.. اختتام المرحلة الأولى من دورات الرخصة التدريبية الآسيوية "B"

اختتمت المرحلة الأولى من دورات الرخصة التدريبية الآسيوية (B) ، والتي أقامتها اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 117 مدربًا في كل من: (الرياض، جدة، الدمام، الأحساء، جازان) على مدى 7 أيام.
وشهدت الدورات الخمس مشاركة المحاضرين الوطنيين: (خالد القروني، بندر الجعيثن، هلال الرفاعي، سعود المشعان في الرياض، ومحمد عبدالجواد، صالح المطير، صالح المحمدي، حمود الصيعري) في جدة، و(سمير هلال، محمد الدشيشي، عبدالعزيز البيشي) في الدمام، و(عباس غلام، علي القرني، خالد العطوي) في الأحساء، و(أحمد حلوي، علي البارقي، جبريل العميري) في جازان.
وتم خلال الدورات مناقشة عدد من الموضوعات؛ منها طرق وأنظمة اللعب، بالإضافة إلى الجوانب الفنية واللياقية الحديثة في عالم التدريب؛ وذلك عبر شرح نظري وتطبيق عملي، كما تم خلال الدورات إقامة محاضرات تثقيفية تحكيمية وأخرى تتعلق بالإسعافات الأولية والمنشطات والتغذية؛ وذلك لزيادة المعلومة والمعرفة لدى المدربين في كل الجوانب المتعلقة بالرياضة.
يُذكر أن المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (B) ستقام في 7 يوليو المقبل في ذات المدن التي أقيمت فيها المرحلة الأولى من الدورة.