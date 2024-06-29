في خمس مدن سعودية.. اختتام المرحلة الأولى من دورات الرخصة التدريبية الآسيوية "B"

وشهدت الدورات الخمس مشاركة المحاضرين الوطنيين: (خالد القروني، بندر الجعيثن، هلال الرفاعي، سعود المشعان في الرياض، ومحمد عبدالجواد، صالح المطير، صالح المحمدي، حمود الصيعري) في جدة، و(سمير هلال، محمد الدشيشي، عبدالعزيز البيشي) في الدمام، و(عباس غلام، علي القرني، خالد العطوي) في الأحساء، و(أحمد حلوي، علي البارقي، جبريل العميري) في جازان.