بشهادة دولية رصينة: تركي آل الشيخ .. صدارة عالمية في قوائم الملاكمة

بفضل مبادراته وجرأته في استقطاب أعظم النزالات، انتقلت الملاكمة من حلباتها التقليدية في لاس فيغاس ولندن إلى وجهة جديدة في الرياض وجدة والدرعية، حيث باتت المملكة الوجهة الأكثر جاذبية للنجوم والجماهير وصنّاع القرار الرياضي حول العالم. نقلة وصفت كثيراً بأنها أعادت صياغة قواعد اللعبة، وأثبتت أن السعودية قادرة على أن تكون لاعبًا رئيسيًا في رسم مستقبل الرياضة العالمية.