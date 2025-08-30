بشهادة دولية رصينة: تركي آل الشيخ .. صدارة عالمية في قوائم الملاكمة

في مشهدٍ يعكس حجم التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الرياضي السعودي، تصدر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، للعام الثاني على التوالي على قمة قائمة مجلة Boxing News البريطانية كأكثر شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة من بين أبرز 50 اسمًا على مستوى العالم.
هذا الاختيار الذي تصدّر غلاف المجلة العريقة، هو شهادة عالمية على النقلة النوعية التي أحدثها معاليه في رياضة الملاكمة، حيث تحولت المملكة خلال سنوات قليلة إلى المحطة الأهم للأحداث التاريخية التي تترقبها جماهير الملاكمة في الشرق والغرب على حد سواء.
بفضل مبادراته وجرأته في استقطاب أعظم النزالات، انتقلت الملاكمة من حلباتها التقليدية في لاس فيغاس ولندن إلى وجهة جديدة في الرياض وجدة والدرعية، حيث باتت المملكة الوجهة الأكثر جاذبية للنجوم والجماهير وصنّاع القرار الرياضي حول العالم. نقلة وصفت كثيراً بأنها أعادت صياغة قواعد اللعبة، وأثبتت أن السعودية قادرة على أن تكون لاعبًا رئيسيًا في رسم مستقبل الرياضة العالمية.
حضور (آل الشيخ) القائمة للمرة الثانية على التوالي يعطي دلالات مباشرة على أن هناك مسار متصاعد يعكس رؤية المملكة الطموحة بأن تكون في قلب المشهد الدولي، تصنع الأحداث ولا تكتفي باستضافتها.
وما بين بين الرياضة والرؤية والشغف فإن الإنجاز الذي وثّقته مجلة Boxing News لا ينفصل عن مشروع وطني أشمل، حيث أصبحت الرياضة أداة من أدوات القوة الناعمة للمملكة، ومجالًا استراتيجيًا يعكس مكانتها العالمية، ويفتح الأبواب أمام فرص اقتصادية وسياحية وثقافية غير مسبوقة.
ختاماً فهذه الشهادة العالمية ستكون إشارة مضيئة في سطور عناوين التميز في مرحلة سعودية جديدة، تكتب فصولها المملكة بثقة، وتقدّم نفسها كوجهة عالمية في صناعة الترفيه والرياضة، بما يليق برؤية قيادتها وتطلعات شعبها.