توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والاتحاد السعودي للرياضة للجميع

وتعليقاً على هذه الخطوة قال الأمير خالد بن الوليد، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "نسعد نحن في الاتحاد بإطلاق هذه الشراكة الفعالة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي نتشارك معهم الاهتمام والابتكار والتركيز على المستقبل، وتمكين أفراد المجتمع السعودي للعيش بنمط حياة صحي، عبر توفير الدعم من خلال دمج مواردنا وقدراتنا، فالاتحاد والهيئة يمكنهم إحداث التغيير الدائم على الثقافة الرياضية السعودية، من خلال توفير فرص لجعل النشاط البدني روتيناً يومياً، كما نتطلع للعمل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للنهوض بمستقبل واعد وأكثر إشراقًا ونشاطًا للجميع".