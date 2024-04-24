لمواجهة أوزباكستان في ربع نهائي كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يدشن استعداداته

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الجمعة ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً على التمرير، أعقبه مران الإنهاء، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.
ويؤدي أخضر 23 عاماً حصته التدريبية في تمام الرابعة من مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب جامعة قطر 2، سيتاح لوسائل الإعلام تغطية الربع ساعة الأولى منها.
و يتواجه المنتخب السعودي، حامل اللقب، مع منتخب أوزبكستان بطل نسخة عام 2018، في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً AFC قطر 2024 ،على استاد خليفة الدولي.