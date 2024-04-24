لمواجهة أوزباكستان في ربع نهائي كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يدشن استعداداته

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الجمعة ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).