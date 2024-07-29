أولمبياد باريس.. الفيصل يقيم العشاء الرسمي للبعثة السعودية.. والسراج يدشن مشاركته الأولمبية

أقام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين “باريس 2024″، حفل العشاء الرسمي للبعثة السعودية، أمس الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.
ورفع الفيصل في بداية كلمته التي ألقاها في بداية الحفل، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، على الرعاية والدعم غير المسبوق الذي يوليانه – حفظهما الله -، للقطاع الرياضي بالمملكة، والذي جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالميًا، مُرحبًا بجميع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية وقيادات المنظومة الرياضية حول العالم الذين توافدوا على حفل عشاء البعثة السعودية.
من جهة أخرى، وصف السيد “سير ميانغ” نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، شراكة الأولمبية الدولية بنظيرتها السعودية، بالمتميزة، مؤكدًا أنها تعد أهم الشراكات في تاريخ الأولمبية الدولية، نظرًا لدور المملكة ودعمها الكبير لمختلف الرياضات العالمية.
وقدم رئيس الأولمبية الفرنسية “ديفد لاباريتان” الشكر والتقدير لسمو الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعوته الكريمة لحضور حفل العشاء، مشيدًا بالفعاليّات والمنتجات السعودية التي عرضها على هامش الحفل.
وشهد الحفل، عرض منتجات سعودية بالتعاون مع “صُنع في السعودية”، وعروضًا موسيقية من التراث والفولكلور السعودي.
يواصل لاعب المنتخب السعودي للسباحة، زيد السراج، المشاركة السعودية في أولمبياد “باريس 2024″، بوجوده في التصفية الثالثة لسباق 100م حرة، عند الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء بتوقيت المملكة الحادية عشرة بتوقيت فرنسا.
ويدخل السراج، أصغر لاعب في البعثة السعودية بعمر 16 عامًا، وثاني أصغر لاعب في التصفية الثالثة لسباق 100م، برقم شخصي 52.04 ثانية، إلى جانب 7 سباحين، حيث يأتي في مقدمتهم الكوسوفي “اديل سابوفيك” بزمن 51.46 ثانية، ثم التركمانستاني “موسى زاليف” بزمن 51.63 ثانية، فالانغولي “هينريك ماسكرينهاس” ثالثًا بزمن 51.78 ثانية، وفي المركز الخامس “جوهان ستيكلاند” من دولة ساموا بزمن 52.08 ثانية، ثم النيبالي “الكساندر شاه” والألباني “جيرسي كوكساكو” بالزمن ذاته 52.17 ثانية، والكويتي محمد زبيد بزمن 52.21 ثانية.
يُذكر أن الرقم الأولمبي في السباق ذاته يبلغ 46.92 ثانية، والرقم العالمي 46.80 ثانية، وجميعها للسباح الصيني “زان بان”.