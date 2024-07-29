أولمبياد باريس.. الفيصل يقيم العشاء الرسمي للبعثة السعودية.. والسراج يدشن مشاركته الأولمبية

ويدخل السراج، أصغر لاعب في البعثة السعودية بعمر 16 عامًا، وثاني أصغر لاعب في التصفية الثالثة لسباق 100م، برقم شخصي 52.04 ثانية، إلى جانب 7 سباحين، حيث يأتي في مقدمتهم الكوسوفي “اديل سابوفيك” بزمن 51.46 ثانية، ثم التركمانستاني “موسى زاليف” بزمن 51.63 ثانية، فالانغولي “هينريك ماسكرينهاس” ثالثًا بزمن 51.78 ثانية، وفي المركز الخامس “جوهان ستيكلاند” من دولة ساموا بزمن 52.08 ثانية، ثم النيبالي “الكساندر شاه” والألباني “جيرسي كوكساكو” بالزمن ذاته 52.17 ثانية، والكويتي محمد زبيد بزمن 52.21 ثانية.