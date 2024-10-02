"الفورمولا إي" تطلق أول اختبار تجريبي للسائقات لتعزيز المساواة وتمكين المرأة في رياضة المحركات

وفي إطار هذه الجهود، ستنظم الفورمولا إي برنامج "فتيات على المضمار" (FIA Girls on Track) الموسع، الذي سيستفيد منه نحو 400 شابة في فالنسيا، ليتفاعلن مع السائقات المشاركات ويتعلمن من تجاربهن. كما تستضيف "جدة إي بري" نسخة من هذا البرنامج لتشجيع الشابات السعوديات على الانخراط في رياضة المحركات.