السوبر الإيطالي بالرياض.. نابولي يتوج باللقب من أمام بولونيا

تُوج نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية الرياض (في النسخة السادسة التي تستضيفها المملكة بتنظيم وإشراف من وزارة الرياضة)، أمام نظيره بولونيا، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في نسختها الـ38.
انتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب ديفيد نيريس في الدقيقة 39 بطريقة رائعة.
وفي الشوط الثاني، عزز نيريس النتيجة لفريقه نابولي بهدف ثانٍ في الدقيقة 57.
ويُعد لقب كأس السوبر هو الثالث في مسيرة نابولي.
|يُذكر أن البطولة تُعد جزءًا من سلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها المملكة، ضمن جهود وزارة الرياضة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية.