السوبر الإيطالي بالرياض.. نابولي يتوج باللقب من أمام بولونيا

تُوج نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية الرياض (في النسخة السادسة التي تستضيفها المملكة بتنظيم وإشراف من وزارة الرياضة)، أمام نظيره بولونيا، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في نسختها الـ38.