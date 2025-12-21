الرياض وجدة تعززان حضورهما السياحي والثقافي مع قرب انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"

وتسهم استضافة البطولة في تعزيز الحراك السياحي والثقافي والمهني في المدينتين المستضيفتين، وتوفير فضاء مشترك يجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة، وتتيح لكل مدينة فرصة استعراض هويتها وتجاربها أمام العالم، كما تعمل على رفع مستوى الحضور الجماهيري، وقوة التنظيم وتكامل البنية التحتية، وفتح آفاق للمشاركين والمبدعين ليكونوا جزءًا من لحظة آسيوية مؤثرة يمتد أثرها نحو المستقبل.