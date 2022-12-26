استعدادًا لآسيا.. أخضر الناشئين يكسب أوزبكستان

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وافتتح لاعب الأخضر نواف البشري أهداف المباراة في الدقيقة 68، ليضيف اللاعب نواف الجناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 82 أحرز منتخب أوزبكستان هدفه الوحيد.
ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي عبد الوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبد السلام برناوي، ياسين خالد، رياض يامي، قاسم سلطان، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف البشري، طلال حاجي.