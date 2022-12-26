استعدادًا لآسيا.. أخضر الناشئين يكسب أوزبكستان

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.