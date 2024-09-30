المسابقات تعلن مواعيد منافسات 5 جولات من دوري روشن.. تعرف عليها

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاثنين 30 سبتمبر، عن مواعيد منافسات 5 جولات، من الجولة التاسعة، حتى الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.
وتنطلق الجولة التاسعة في الـ 31 من أكتوبر المقبل، بثلاث مواجهات، تجمع الأولى فريقي الشباب والوحدة، أما الثانية فستجري بين الأخدود والعروبة، فيما تنطلق بعد ذلك، في تمام التاسعة مساء، المواجهة الديربية الأولى في الجولة بين قطبي مدينة جدة فريقي الاتحاد والأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتُعرف الجولة التاسعة بأنها جولة الديربيات، وستجري فيها مباراة النصر والهلال، على ملعب الأول بارك، عند التاسعة مساء الجمعة، الأول من نوفمبر. فيما تقام مواجهة الاتفاق والقادسية في اليوم التالي، السبت 2 نوفمبر، في التوقيت نفسه عند التاسعة مساء، على ملعب نادي الاتفاق.