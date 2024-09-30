المسابقات تعلن مواعيد منافسات 5 جولات من دوري روشن.. تعرف عليها

وتُعرف الجولة التاسعة بأنها جولة الديربيات، وستجري فيها مباراة النصر والهلال، على ملعب الأول بارك، عند التاسعة مساء الجمعة، الأول من نوفمبر. فيما تقام مواجهة الاتفاق والقادسية في اليوم التالي، السبت 2 نوفمبر، في التوقيت نفسه عند التاسعة مساء، على ملعب نادي الاتفاق.