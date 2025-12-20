برئاسة "بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"

وفي مستهل الاجتماع، رفع الأمير فهد بن جلوي خالص التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وإلى الشعب البحريني الشقيق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها، ومشيدًا بما تشهده البحرين من نهضة رياضية شاملة في ظل قيادتها الرشيدة.