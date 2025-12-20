برئاسة "بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"

بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رأس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية الخامسة للاتحاد الدولي للهجن (WCS)، المنعقد في مملكة البحرين، بمشاركة أكثر من 85 عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الاتحادات الوطنية من مختلف قارات العالم.
وفي مستهل الاجتماع، رفع الأمير فهد بن جلوي خالص التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وإلى الشعب البحريني الشقيق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها، ومشيدًا بما تشهده البحرين من نهضة رياضية شاملة في ظل قيادتها الرشيدة.
وقدّم "بن جلوي" أسمى آيات الشكر والتقدير للشيخ خالد بن حمد آل خليفة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها وفد الاتحاد في مملكة البحرين، مثمّنًا الدعم اللامحدود الذي قدّمته المملكة لإنجاح أعمال الجمعية العمومية، وهو ما يعكس الدور الريادي للبحرين في دعم الرياضات النوعية وتعزيز العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الدولي.
وثمّن الأمير فهد بن جلوي الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما رياضة الهجن من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، مؤكدًا أن هذا التمكين المستمر يشكّل الركيزة الأساسية في تعزيز الحضور العالمي للاتحاد، الذي يمضي قدمًا نحو حوكمة هذه الرياضة العريقة وتحويلها إلى صناعة رياضية واقتصادية عالمية مستدامة.
واعتمدت الجمعية العمومية خارطة الطريق الاستراتيجية العشرية (2026–2036)، التي تهدف إلى نقل رياضة الهجن إلى آفاق دولية عبر ثلاث مراحل رئيسية، هي: مرحلة "التقييس" لتوحيد النظم والمنافسات، ثم مرحلة "التوسع" لتعزيز البنى التحتية والانتشار الإعلامي، وصولًا إلى مرحلة "التنسيق" لنيل الاعتراف الدولي الكامل وبناء قاعدة جماهيرية عالمية.
كما استعرضت الجمعية التقرير السنوي، الذي كشف عن قفزة نوعية في عدد الدول الأعضاء ليصل إلى 85 دولة بحلول عام 2024، بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2018. وناقشت الجمعية طلبات انضمام كل من دولة قطر، وجمهورية الهند، وجمهورية نيجيريا لعضوية الاتحاد.
وأقرت الجمعية مستهدفات طموحة تشمل الوصول إلى 50 ألف هجان منتسب، وتفعيل 250 ناديًا لسباقات الهجن، وتدريب 5 آلاف هجان في أكاديميات متخصصة، إضافة إلى إصدار 50 منشورًا علميًا لدعم البحث والتطوير في هذا القطاع.
واطلعت الجمعية على ملفات الدول الراغبة في استضافة الجمعية العمومية لعام 2026، حيث تقدمت كل من أنغولا، وليبيا، وقيرغيزستان، وموريتانيا، والمغرب، وطاجيكستان بطلبات رسمية.
كما أشاد المجلس بالنجاحات التي حققتها الفعاليات القارية الأخيرة، ومن أبرزها "سيف الجزائر" ومهرجان "طنطان" في المغرب لعام 2026، إلى جانب التوجه نحو دمج سباقات الهجن ضمن مضامير سباقات الخيول في أوروبا.
واختتمت الجمعية أعمالها بتأكيد رئيس الاتحاد الدولي أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان عدالة المنافسات واستدامة الموروث، بما يحقق التطلعات العالمية لهذه الرياضة.