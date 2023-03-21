تحضيرًا لتصفيات كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يبدأ مشوار البطولة الدولية بمواجهة تايلاند

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الثلاثاء حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بجامعة قطر، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا في النواحي الهجومية، أعقبه العمل على الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.