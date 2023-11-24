دورة الألعاب السعودية: انطلاق منافسات الملاكمة.. ومنطقة المشجعين تبدأ في استقبال زوَّارها غدًا

وتحدد هذه التحديات 6 مهارات لكل مشترك، تدعم جميعها اللياقة البدنية، وهي: السرعة والتوازن، والتحمل، والمرونة، والقوة، والتحكم. وسيُعطَى كل مشترك بطاقة أداء لكل من التحديات الستة، يُدوَّن فيها متوسط النتيجة لكل تحدٍّ، والرقم القياسي الحالي؛ لمعرفة ترتيبهم أمام أصدقائهم وعائلاتهم وأقرانهم حول العالم.