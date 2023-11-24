دورة الألعاب السعودية: انطلاق منافسات الملاكمة.. ومنطقة المشجعين تبدأ في استقبال زوَّارها غدًا

دورة الألعاب السعودية: انطلاق منافسات الملاكمة.. ومنطقة المشجعين تبدأ في استقبال زوَّارها غدًا
تتواصل اليوم السبت منافسات دورة الألعاب السعودية في نسختها الثانية. وتنطلق منافسات اليوم بالكرة الطائرة في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. وتختتم اليوم منافسات الدور الأول للسيدات؛ إذ سيلعب فريقا النصر مع منجم المواهب، والرياض مع الهلال، والاتحاد مع العنقاء، والأهلي مع الزلفي.
وفي منافسات الرجال سيلتقي الهلال مع الخليج، والاتحاد مع أبها، والابتسام مع الفيصلي، والنصر مع الصفا.
رفع الأثقال
كما تتواصل منافسات رفع الأثقال في الصالة الرياضية بنادي الرياض، التي ستنطلق بمسابقات فئة الشباب لوزنَي 61 كجم و67 كجم، تليها وزن 73 كجم للرجال.
وستتواصل مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بلقاءات تجمع القصيم مع الأحساء، والرياض مع جازان، والشرقية مع الجوف، والرس مع جدة.
وتُستكمل منافسات البلياردو في مركز بلاك دايموند بمباريات دور الـ 16 لمسابقة السنوكر 14 كرة حمراء للرجال، كما ستُختتم منافسات التزلج الشراعي في منتجع لاجونا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.
منافسات الملاكمة
وستنطلق اليوم منافسات الملاكمة في صالة الألعاب القتالية بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، وستقام مباريات أوزان 50 كجم و57 كجم للسيدات، وأوزان 75 كجم و57 كجم و63.5 كجم للرجال، ووزن 92 كجم لفئة الشباب. كما ستنطلق منافسات فردي الرجال وفردي السيدات للريشة الطائرة في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
تحديات "غينيس" في منطقة المشجعين
تبدأ منطقة المشجعين في استقبال زوارها غدًا الأحد في موقعها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، من الساعة الـ3 عصرًا إلى الساعة الـ11 مساء. وسيكون الدخول لمنطقة المشجعين مجانًا، ولكن يجب التسجيل مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني: tickets.saudigames.sa
وتتضمن منطقة المشجعين منطقة خاصة بالتحديات الخاصة ببرنامج "أكتيف" من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي تتيح للجمهور تجربة تفاعلية لا تفوت لتحدي أنفسهم وأصدقائهم وعائلاتهم؛ لتحطيم أرقام قياسية عالمية لموسوعة غينيس.
ويركز برنامج "أكتيف" على التحديات المصممة لإلهام المشاركين؛ لتعزيز لياقتهم البدنية والذهنية، وذلك بطريقة جذابة وممتعة. ويتضمن البرنامج 6 تحديات بدنية، يقدم كل منها اختبارًا فريدًا للقوة وخفة الحركة والتحمل.
ويمكن للمشاركين تتبُّع تقدمهم باستخدام بطاقات الأداء المخصصة، ومقارنة نتائجهم بمتوسط الدرجات والأرقام القياسية العالمية الحالية.
وتوفر هذه الميزة معيارًا ملموسًا للمشاركين؛ لمقارنة أدائهم مع أقرانهم والأفضل في العالم.
وتحدد هذه التحديات 6 مهارات لكل مشترك، تدعم جميعها اللياقة البدنية، وهي: السرعة والتوازن، والتحمل، والمرونة، والقوة، والتحكم. وسيُعطَى كل مشترك بطاقة أداء لكل من التحديات الستة، يُدوَّن فيها متوسط النتيجة لكل تحدٍّ، والرقم القياسي الحالي؛ لمعرفة ترتيبهم أمام أصدقائهم وعائلاتهم وأقرانهم حول العالم.