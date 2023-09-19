اتحاد القدم يسمح بتسجيل اللاعبين المقيمين في دوري البراعم

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالسماح لأندية الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا والدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا، بتسجيل عدد 2 لاعبين مقيمين إقامة نظامية في المملكة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها محليًا ودوليًا ابتداءً من الموسم الحالي 2023-2024.