اتحاد القدم يسمح بتسجيل اللاعبين المقيمين في دوري البراعم

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالسماح لأندية الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا والدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا، بتسجيل عدد 2 لاعبين مقيمين إقامة نظامية في المملكة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها محليًا ودوليًا ابتداءً من الموسم الحالي 2023-2024.
ويأتي هذا القرار رغبة من الاتحاد السعودي في منح الفرصة لعددٍ من أبناء المقيمين المميزين، ومنحهم فرصة ممارسة كرة القدم بشكل رسمي مع الأندية الرياضية، وذلك تماشيًا مع ما تشهده الرياضة السعودية من تطور كبير.
يُذكر أن الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا سينطلق يوم 22 سبتمبر الجاري، بينما ينطلق الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا في 20 أكتوبر المقبل، وتستمر فترة تسجيل اللاعبين في المسابقتين حتى 30 نوفمبر المقبل.