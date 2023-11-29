دورة الألعاب السعودية 2023 : الأميرة دليّل تتوج الفائزات في السباحة.. وديربي الرياض في منطقة المشجعين مجاناً

اختتمت صباح الأربعاء منافسات الرماية في ميدان الرماية بالأمن العام، حيث سلّم خالد بن بندر بن مساعد آل سعود نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، الميداليات للفائزين

بمنافسات المسدس الهوائي 10 أمتار للرجال، حيث حصد الميدالية الذهبية عطالله العنزي، فيما حصل محمد المالكي على الفضية، ونال سالم المطيري البرونزية.