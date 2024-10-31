بمشاركة 50 دولة.. أخضر التايكوندو يخطف الذهب العالمي المدرسي بالبحرين

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العالمية المدرسية التي اُختتمت أمس بالبحرين (جمنزياد البحرين ٢٠٢٤) في منافسات البومسي الجماعي عن طريق الثلاثي، عبدالله هزازي، محمد آل بن علي، مبارك المحيميد.