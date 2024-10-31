بمشاركة 50 دولة.. أخضر التايكوندو يخطف الذهب العالمي المدرسي بالبحرين

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العالمية المدرسية التي اُختتمت أمس بالبحرين (جمنزياد البحرين ٢٠٢٤) في منافسات البومسي الجماعي عن طريق الثلاثي، عبدالله هزازي، محمد آل بن علي، مبارك المحيميد.
وحصد اللاعب خالد الشهراني فضية الكروقي وزن (45) كجم، وفي وزن (48) كجم حقق اللاعب عبدالرحمن الشهراني الميدالية الفضية.
وحقق المنتخب برونزية البومسي جماعي بنات للثلاثي، ولاية التركي ، زينب القصير، سيما نبعة.
واختتم الأخضر السعودي مشاركته بثلاث ميداليات برونزية عن طريق عيسى مجرشي وزن (59) كجم وسالي الوريكي وزن (42 ) كجم ولتين مثنى وزن (59) كجم.
وأشار مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني أن مشاركة المنتخب السعودي للتايكوندو تأتي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، وحرصنا على الظهور بالمستوى المميز وأشاد بالأداء اللافت والعطاء الرائع لشباب أخضر التايكوندو وهذا يؤكد تميزهم الخارجي في هذه الدورة التي شهدت مشاركة أكثر من 50 دولة.