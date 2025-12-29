التعاون يرتقي للوصافة بهدف مارتينيز في مرمى النجمة

واصل فريق التعاون الأول لكرة القدم مشواره المميز في بطولة الدوري، محققًا فوزه التاسع هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفه النجمة بهدف دون رد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وخطف المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز هدف الانتصار الثمين للتعاون في الوقت القاتل، بعدما تلقى تمريرة سحرية من محمد الكويكبي تابعها مباشرة في شباك الحارس البرازيلي فيكتور براغا عند الدقيقة 85.
بهذه النتيجة، ارتقى التعاون لمركز الوصافة رافعًا رصيده إلى 28 نقطة، بينما بقي النجمة في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.