التعاون يرتقي للوصافة بهدف مارتينيز في مرمى النجمة

واصل فريق التعاون الأول لكرة القدم مشواره المميز في بطولة الدوري، محققًا فوزه التاسع هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفه النجمة بهدف دون رد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.