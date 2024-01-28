مدرب الهلال "جيسوس": في المملكة لا يوجد مستحيل.. و"إنتر ميامي" فريق قوي

قال "جيسوس" مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم إن مباراة فريقه غداً الاثنين، أمام أنتر ميامي، تتميز بعدة أمور؛ أبرزها أنها ستنقل والجميع سيشاهدها، وتنظيم المباراة بهذا المستوى يشكل أهمية لنا، سنظهر غداً التطور الهائل التي وصلت له المملكة في قطاع الرياضة تحديداً".
جاء حديث المدير الفني البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الهلال مع إنتر ميامي ضمن كأس موسم الرياض.
وأضاف "جيسوس": "يمتلك فريق "إنتر ميامي" أربعة لاعبين اجتمعوا في برشلونة مدة طويلة، وهذا سيجعله فريقاً قوياً، حيث ستساعدنا مباراة الغد للعمل على نسق مختلف وحمل أعلى وأداء أقوى، وهي أشبه بالمباراة الرسمية بسبب عدد الحضور الجماهيري الهائل الذي سيتواجد غداً".
وأتم مدرب الهلال:" لقد زرت بالأمس ملعب "المملكة أرينا"؛ ومنبهر من تصميمه وأرضية ملعبه والوقت الوجيز الذي أنجز فيه، وأحيي القائمين عليه، وفي المملكة لا يوجد مستحيل وسعيد جداً لهذا الأمر، مشيراً أن قرب المدرجات من اللاعبين يجعلهم أكثر قوة بسبب قرب الجمهور لهم باعتبارهم المحفز الأول".
من جانبه، قال ياسر الشهراني مدافع الهلال":" تنظم السعودية حدثاً كبيراً بتواجد نجوم بارزين في العالم، والرياضة السعودية تشهد تطوراً بجميع أنشطتها، نخوض غداً مباراة أمام فريق كبير ويملك عناصر عالمية، وسنقدم مستوى يليق بالكرة السعودية والهلال".
وأضاف:" أنهيت برنامجي التأهيلي، وأنا جاهز لخوض المباريات ومساعدة زملائي، مستعدون لمواجهة "إنتر ميامي"، ولكل مباراة ظروفها الخاصة، ونتمنى أن يكون الفوز حليفنا غداً".