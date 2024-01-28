مدرب الهلال "جيسوس": في المملكة لا يوجد مستحيل.. و"إنتر ميامي" فريق قوي

قال "جيسوس" مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم إن مباراة فريقه غداً الاثنين، أمام أنتر ميامي، تتميز بعدة أمور؛ أبرزها أنها ستنقل والجميع سيشاهدها، وتنظيم المباراة بهذا المستوى يشكل أهمية لنا، سنظهر غداً التطور الهائل التي وصلت له المملكة في قطاع الرياضة تحديداً".