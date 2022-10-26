قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً.. الأخضر في مجموعة نارية جوار اليابان والصين وقرغيزستان

جرى يوم الأربعاء في العاصمة الأوزبكية طشقند سحب قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.
وأوقعت القرعة المنتخب السعودي؛ بطل النسخة السابقة، في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلاً من: اليابان والصين وقرغيزستان.
وأوقعت القرعة أيضاً منتخب أوزبكستان المضيف في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلاً من إندونيسيا والعراق وسوريا.
ويشارك في النهائيات 16 منتخباً تم تقسيمها على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
بينما أوقعت القرعة منتخب قطر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلاً من أستراليا وفيتنام وإيران، في حين ضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية وطاجيكستان وعُمان والأردن.
وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس 2023.
يُشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تحصل على تذاكر تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023، التي تقام في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو من العام المقبل.
قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان:
- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إندونيسيا، العراق، سوريا
- المجموعة الثانية: قطر، أستراليا، فيتنام، إيران
- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، طاجيكستان، الأردن، عُمان
- المجموعة الرابعة: السعودية، اليابان، الصين، قرغيزستان.