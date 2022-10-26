قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً.. الأخضر في مجموعة نارية جوار اليابان والصين وقرغيزستان

يُشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تحصل على تذاكر تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023، التي تقام في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو من العام المقبل.