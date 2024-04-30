في ثاني بطولات "الجراند".. جدة تستعدّ غدًا لانطلاق بطولة "سماش السعودية 2024" لكرة الطاولة

وتنطلق البطولة بالمرحلة الأولى المرحلة التأهيلية خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو المقبل، ويتنافس فيها 64 لاعبًا؛ "منهم لاعبون يمثلون المملكة في هذا المحفل"، على أن يصعد منهم 8 لاعبين إلى المرحلة الثانية "الأدوار النهائية"، التي ستنطلق في الرابع من الشهر ذاته، وتضمّ الـ8 لاعبين المتأهلين من المرحلة التأهيلية، إلى جانب 56 لاعبًا في مستويات متقدمة من جدول الترتيب لتصنيف اللاعبين العالميين، ليصبح مجموع اللاعبين في المرحلة النهائية 64 لاعبًا في كل فئة "الرجال والسيدات"، بالإضافة إلى منافسات فئات زوجي "الرجال والسيدات والمختلط" التي ستشهد مشاركة 24 فريقًا من كل فئة، نحو الوصول إلى الألقاب والجوائز المقدمة، إضافة إلى نقاط في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة.