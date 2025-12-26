"كنو": الهلال لا يتوقف على الغيابات وجاهزون لمواصلة الانتصارات

أكد محمد كنو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن مواجهة فريقه أمام الخليج لم تكن سهلة، خاصة في الشوط الثاني، مشددًا على أن الأهم كان تحقيق النقاط الثلاث.
وجاء حديث لاعب وسط الهلال في مداخلة مع قنوات "ثمانية"، الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي، عقب فوز فريقه على الخليج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال "كنو": "المباراة كانت صعبة، خصوصًا في الشوط الثاني، لكن الحمد لله الأهم أننا حققنا الثلاث نقاط، والمباريات التي تأتي بعد فترات التوقف دائمًا تكون صعبة".
وأضاف: "الهلال دائمًا جاهز ولا يتوقف على أحد، سواء بوجود غيابات أو بدونها، هذه طبيعة الهلال، وإن شاء الله يعود المصابون في أقرب وقت ونواصل هذه الانتصارات بإذن الله".
وتطرق "كنو" إلى بعض تفاصيل اللقاء، موضحًا أن الفريق فقد التركيز لفترات قصيرة في الدقائق الأخيرة، وقال: "التكتيك كان جيدًا في آخر عشر دقائق، صحيح فقدنا التركيز قليلًا، وبعض التغييرات تحتاج وقتًا حتى يدخل اللاعب في أجواء المباراة، لكن الحمد لله الأهم الفوز والثلاث نقاط".
وعن تسجيله للأهداف مع الهلال والمنتخب، عبّر "كنو" عن سعادته، مؤكدًا أن دعاء والدته كان سببًا في توفيقه، وقال: "الحمد لله، دعاء الوالدة الله يخليها لي، تستاهل هذه الأهداف، وإن شاء الله القادم أجمل وأهداف أكثر بإذن الله".
وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الخليج عند 14 نقطة في المركز الثامن.