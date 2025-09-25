"بارو" يمنح التعاون فوزاً قاتلاً على الخليج ويصعد به للمركز الثالث

قاد اللاعب موسى بارو فريق التعاون لتحقيق فوز ثمين على مضيفه الخليج بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن افتتاح الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم عبدالله الخربوش.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان أبرز ما فيه تصدي القائم الخلجاوي لتسديدة لاعب التعاون فلافيو.
وفي الشوط الثاني، كثف الخليج محاولاته للوصول إلى شباك التعاون، لكن تألق الحارس "مايسون" حال دون ذلك بعد تصديه لأكثر من كرة خطرة. كما علت رأسية صالح العمري العارضة في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 87، سجّل موسى بارو هدف الفوز للتعاون من تسديدة قوية سكنت شباك الخليج، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
بهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد الخليج عند 6 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.