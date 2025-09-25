"بارو" يمنح التعاون فوزاً قاتلاً على الخليج ويصعد به للمركز الثالث

قاد اللاعب موسى بارو فريق التعاون لتحقيق فوز ثمين على مضيفه الخليج بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن افتتاح الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم عبدالله الخربوش.