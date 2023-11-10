شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تصل إلى المنطقة الشرقية

وصلت مسيرة شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 أمس الجمعة، إلى المنطقة الشرقية.
وفي أجواء احتفالية، بدأت جولة الشعلة في الواجهة البحرية لكورنيش الدمام، حيث حمل الشعلة لاعب الإسكواش محمد آل نصفان، الحائز على الميدالية الذهبية ببطولة الدنمارك للشباب عام 2022، والميدالية الذهبية لبطولة قطر الدولية للشباب التابعة للاتحاد الآسيوي في مارس 2023، كما حمل الشعلة بطل السباحة علي عيسى، والذي أحرز ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب السعودية العام الماضي، وميدالية ذهبية وبرونزية في دورة الألعاب الخليجية في الكويت عام 2022، وصاحب الرقمين القياسيين السعوديين في سباقات 100 متر و200 متر ظهر.
وواصلت المسيرة جولتها في منطقة جزيرة المرجان، أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في الدمام، وأول جزيرة اصطناعية بالمملكة، وحمل الشعلة لاعب الإسكواش ياسر آل عباس، صاحب المركز الثاني في بطولة الخليج للإسكواش تحت 17 سنة عام 2021.
وانتقلت مسيرة الشعلة بعد ذلك إلى ممشى طريق الملك سلمان، إذ حمل الشعلة خلال هذه الزيارة بطلة الملاكمة كلثوم حنتول، صاحبة أول ميدالية ذهبية سعودية في دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023، وصاحبة الميدالية الفضية في النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية 2022.
وتوجهت المسيرة إلى بحيرة البط بكورنيش الخبر الشمالي، حيث حمل الشعلة لاعب الدراجات الهوائية عبدالعزيز الدريعي، الذي حقق 3 ميداليات ذهبية وفضيتين في البطولة العربية للمضمار عام 2022، و 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية المجمّعة 2021، واختتمت المسيرة جولتها في ساحة جوار، حيث حمل الشعلة اللاعب الأولمبي السعودي على الخضراوي لاعب تنس الطاولة وصاحب المركز الأول في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وصاحب المركز الأول في دورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.