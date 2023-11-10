شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تصل إلى المنطقة الشرقية

وتوجهت المسيرة إلى بحيرة البط بكورنيش الخبر الشمالي، حيث حمل الشعلة لاعب الدراجات الهوائية عبدالعزيز الدريعي، الذي حقق 3 ميداليات ذهبية وفضيتين في البطولة العربية للمضمار عام 2022، و 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية المجمّعة 2021، واختتمت المسيرة جولتها في ساحة جوار، حيث حمل الشعلة اللاعب الأولمبي السعودي على الخضراوي لاعب تنس الطاولة وصاحب المركز الأول في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وصاحب المركز الأول في دورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.