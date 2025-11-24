بعد الجولة التاسعة.. أبها يخطف الصدارة والعلا يتراجع والدرعية يتعثر

شهدت الجولة التاسعة من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى تغييرات بارزة في صدارة الترتيب، حيث نجح فريق أبها في اقتناص المركز الأول، مستغلًا تعثر العلا أمام جدة، بينما واصل عدد من الفرق المنافسة تعزيز حظوظها في جدول الترتيب.