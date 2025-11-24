بعد الجولة التاسعة.. أبها يخطف الصدارة والعلا يتراجع والدرعية يتعثر

شهدت الجولة التاسعة من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى تغييرات بارزة في صدارة الترتيب، حيث نجح فريق أبها في اقتناص المركز الأول، مستغلًا تعثر العلا أمام جدة، بينما واصل عدد من الفرق المنافسة تعزيز حظوظها في جدول الترتيب.
تعادل العلا على أرضه أمام جدة بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متراجعًا إلى المركز الثاني، فيما رفع جدة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن.
من جهته، تصدر أبها جدول الترتيب بعد فوزه خارج ملعبه على الجبيل بثلاثية نظيفة، رافعًا رصيده إلى 22 نقطة. وبقي الجبيل في المركز الأخير بنقطة وحيدة وله مباراة مؤجلة.
استعاد العروبة نغمة الانتصارات بفوزه على العربي بهدف دون مقابل، ليصل إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العربي عند 9 نقاط في المركز الـ13.
وفي مباراة أخرى، تعادل الدرعية مع الفيصلي 1-1، ليرتفع رصيد الأول إلى 18 نقطة في المركز الرابع، والثاني إلى 12 نقطة في المركز التاسع وله مباراة مؤجلة.
وواصل البكيرية انتصاراته بعد فوزه على العدالة بنتيجة 3-1، رافعًا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد العدالة عند 5 نقاط في المركز الـ16.
حقق الجبلين فوزًا مهمًا على الرائد بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، متساويًا مع الرائد الذي تراجع إلى المركز السابع بفارق الأهداف.
وتغلب الطائي على الأنوار بهدفين دون مقابل، رافعًا رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، في حين بقي الأنوار عند 7 نقاط في المركز الـ14.
كما انتصر الجندل على الباطن بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الباطن عند نقطتين في المركز الـ17 وله مباراة مؤجلة.
وفي ختام الجولة، تعادل الوحدة مع الزلفي 1-1، ليصل الأول إلى 6 نقاط في المركز الـ15، ويرتفع رصيد الزلفي إلى 9 نقاط في المركز الـ12 وله مباراة مؤجلة.
عزز النيجيري نوانكو سيمون "سيمي" مهاجم العروبة صدارته لهدافي دوري يلو بـ12 هدفًا، يليه سيلا سلو مهاجم أبها بـ11 هدفًا.
وسجلت الجولة التاسعة 22 هدفًا، وحافظ أبها على صدارته للأندية الأكثر تسجيلًا بـ24 هدفًا، يليه العلا بـ21 هدفًا.
أما دفاعيًا، فاحتفظ العلا بصدارة أقوى الخطوط الدفاعية باستقباله 6 أهداف فقط، يليه الدرعية والفيصلي بـ8 أهداف لكل منهما.
ويُعد أبها أكثر الفرق تحقيقًا للفوز بـ7 انتصارات، بينما يواصل العلا الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم.