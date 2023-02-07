رياضة

الفيصل يبارك للقيادة الرشيدة بمناسبة تأهُّل الهلال لنهائي كأس العالم

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
سبق
سبق

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والجماهير الرياضية بمناسبة بلوغ فريق الهلال الأول لكرة القدم نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في المغرب .

وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :أبارك للوطن والقيادة الرشيدة تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية.. إنجاز تاريخي ألف مبروك للأبطال.. مبروك للجميع".

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022 ، بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي 3-2 ، أمس الثلاثاء .

وزير الرياضة
الأمير عبدالعزيز الفيصل
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نادي الهلال
نادي فلامنجو البرازيلي

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