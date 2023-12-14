في اليوم الأول من أسبوع "قفز السعودية" الأخير .."ديليستر" يتوج بلقب شوط السرعة التأهيلي لكأس العالم
توج الفارس الفرنسي"سيمون ديليستر" بلقب شوط "السرعة" التأهيلي للشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 في الرياض، وذلك في اليوم الأول من الأسبوع الثاني والأخير من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز في نسختها الثالثة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
ونجح الفارس الفرنسي المصنف الثامن عالميًا بخطف الشوط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن وقدره 60.62 ثانية، حيث توجه في ختام الأشواط الأستاذ علي السهلي رئيس اللجان الفنية بالاتحاد السعودي للفروسية، فيما حل الفارس الأردني نصوح كيالي في المركز الثاني بـ (63.99 ثانية)، وجاء ثالثًا الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بـ (64.38 ثانية).
وفي الشوط الثالث "جولتين في جولة" لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر)، حقق الفارس الأردني نصوح كيالي المركز الأول، وذلك بعد أنهى الشوط بزمن وقدره 30.57 ثانية، فيما حل الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي المصنف رقم 91 عالميًا ثانيًا (31.02 ثانية)، ثم جاء الفارس الفرنسي سيمون ديليستر ثالثًا (33.84 ثانية).
وكان اليوم الأول قد انطلق بشوط "جولتين في جولة" ـ ارتفاع 1.15 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، حيث تُوج بالمراكز الثلاثة الأولى الفرسان السعوديون، فيصل بن مشرف أولاً بزمن وقدره 29.020 ثانية، عادل الشهري ثانيًا (30.88 ثانية)، وسلطان القرزعي ثالثًا (32.79 مترا).
وفي الشوط الثاني "السرعة" لفئة النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.25 متر، لفئة النجمة الواحدة، توج الفارس البحريني سامي الغزاوي بالمركز الأول بزمن وقدره 58.94 ثانية، وحل الفارس السعودي فيصل العودة ثانيًا (62.80 ثانية)، وجاء في المركز الثالث الفارس السعودي عبدالله الفريح (63.21 ثانية).