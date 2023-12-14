في اليوم الأول من أسبوع "قفز السعودية" الأخير .."ديليستر" يتوج بلقب شوط السرعة التأهيلي لكأس العالم

وكان اليوم الأول قد انطلق بشوط "جولتين في جولة" ـ ارتفاع 1.15 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، حيث تُوج بالمراكز الثلاثة الأولى الفرسان السعوديون، فيصل بن مشرف أولاً بزمن وقدره 29.020 ثانية، عادل الشهري ثانيًا (30.88 ثانية)، وسلطان القرزعي ثالثًا (32.79 مترا).