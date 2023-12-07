الانتقالات الشتوية.. أندية تركية تتنافس للتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا لاعب "النصر"

كشف موقع "linfodrome" عن احتمالية مغادرة الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب النصر صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأفاد ذات الموقع بأن فوفانا يفكر في العودة المحتملة إلى أوروبا، وخاصة بعد اهتمام الأندية التركية الكبير بالحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.
وذكر الموقع وفقًا لوسائل الإعلام التركية أن مسؤولي بيشكتاش لديهم اهتمام شديد باللاعب، وهناك محادثات بالفعل جارية بين النصر وبيشكتاش، بالإضافة إلى اهتمام غلاطة سراي أيضًا باللاعب الإيفواري .
وانضم سيكو فوفانا البالغ من العمر 28 عامًا لنادي النصر في يوليو الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من نادي لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020 .
ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.