الانتقالات الشتوية.. أندية تركية تتنافس للتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا لاعب "النصر"

وانضم سيكو فوفانا البالغ من العمر 28 عامًا لنادي النصر في يوليو الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من نادي لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020 .