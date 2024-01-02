بنظام الإعارة.. صفقة تبادلية بين الاتحاد والشباب بالميركاتو الحالي
كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة نادي الاتحاد في استعارة فواز الصقور لاعب الشباب، مقابل انتقال عبدالرحمن العبود ولاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأفاد الإعلامي الرياضي "خالد الرشيد" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأن "الصقور" سيدخل الفترة الحرة شهر أبريل المقبل؛ مشيرًا إلى أن نادي الاتفاق أيضًا يرغب في كسب خدمات العبود، وينتظر حسم الموضوع في الأيام المقبلة.
وسبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد؛ قد أعطى موافقته على إعارة "العبود" لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
يُذكر أن عبدالرحمن العبود قد تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من كبار أندية الدوري السعودي؛ أبرزها الهلال والنصر والأهلي؛ لكن إدارة الاتحاد رفضت رحيله.
وتعاقدت إدارة الاتحاد في يوليو 2019، مع عبدالرحمن العبود صاحب الـ28 عامًا، من نادي الاتفاق، بعقد لمدة 4 مواسم حتى نهاية يوليو 2023، وجددت في أكتوبر الماضي عقد العبود لمدة 3 سنوات، حتى 2026.