بنظام الإعارة.. صفقة تبادلية بين الاتحاد والشباب بالميركاتو الحالي

وتعاقدت إدارة الاتحاد في يوليو 2019، مع عبدالرحمن العبود صاحب الـ28 عامًا، من نادي الاتفاق، بعقد لمدة 4 مواسم حتى نهاية يوليو 2023، وجددت في أكتوبر الماضي عقد العبود لمدة 3 سنوات، حتى 2026.