محترف الأهلي "فرانك كيسي".. مدافع هداف بدأ من الملاعب الترابية وحياته الخاصة خط أحمر

أعلن نادي الأهلي تعاقده رسميًا مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب برشلونة والميلان السابق في أحدث صفقة عالمية تنضم لدوري "روشن" السعودي.
في 19 ديسمبر 1996 وُلد فرانك يانك كيسي، في مدينة أوراجاهبو في ساحل العاج، لأسرة متوسطة الحال، وفي سن مبكرة عرف حب كرة القدم، فكانت الملاعب الترابية في مدينته هي مكانه المفضل لإشباع هوايته.
وعن تلك الفترة قال: "استغرق الأمر ثلاث ساعات للوصول إلى التدريب. أذهب بالحافلة أو برفقة أمي"، وأضاف "كان الحقل مزيجًا من العشب والأوساخ.. والأوساخ أكثر من العشب، لم يكن الأمر سهلاً، ولكن إذا كنت تريد الذهاب بعيدًا، فعليك تحمل كل أنواع التضحيات".
بدأ "كيسي" مشواره الكروي مع نادي أستيلا داد جامي، ونجح في إذهال الرياضيين هناك، فقال "جويلافوجوي" أحد كشافي نادي ستيلا سابقًا وعضو مجلس إدارة النادي حاليًا، إن اللاعب بدأ معهم في الحادية عشرة من عمره.
وأضاف : "كان حاضرًا للاختبارات وكانت تحت إشرافي مع طاقم التدريب وكشافي النادي، وقد أعجبنا به حين لمس الكرة لأول مرة، وكذلك لأكون صادقًا معك لم نصدق عمره في البداية"، وتابع: "كان قويًا من الناحية البدنية مقارنة بباقي اللاعبين في سنّه، كذلك كانت لديه قدرات هائلة في لعب كرة القدم".
وفي عمر 15 عامًا فقط، حصل فرانك كيسي على استدعاء لمنتخب كوت ديفوار تحت 17 عامًا، وقاد بلاده للتأهل إلى كأس العالم للناشئين 2013 والتي أُقيمت في الإمارات.
وبعد ستيلا، انتقل كيسي لصفوف أتالانتا ومنه ذهب إلى فترة إعارة لنادي شيزينا وانضم إلى إي سي ميلان في عام 2017 ليلمع بريقه بشدة في الكالتشيو، وأصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في إيطاليا والقارة العجوز، وفي 2022، انتقل إلى فريق برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.
والمتابع لمسيرة فرانك كيسي، يُدرك أنه يحتفظ لنفسه بعلامة مميزة هي احتفالية يحرص عليها بعد تسجيله للأهداف، حيث يقوم بأداء التحية العسكرية بشكل صارم ولافت.
أمّا سر تلك التحية العسكرية، فهو الرغبة في تكريم والده الراحل، الذي كان يحلم بأن يكون لاعبًا لكرة القدم، إلا أن الظروف أجبرته على العمل كجندي، قبل أن يتوفى بينما كان عمر ابنه فرانك لم يتجاوز الـ11 عامًا، ولهذا يحرص اللاعب الدولي على تذكر والده وتوجيه التحية له في كل مرة يقوم فيها بتسجيل هدف.
وقال فرانك كيسي: "والدي كان لاعب كرة قدم في ساحل العاج، لكنه أجبر على الانضمام للجيش، ومات وأنا ابن 11 عامًا، لذلك، أؤدي التحية العسكرية حينما أسجل هدفًا، تخليدًا لذكراه".
وحكى عبد القادر جويلافوجوي عن وفاة والد كيسي التي حدثت في العام الأول لانضمامه إلى فريق أستيلا داد جامي، فقال: "كانت وفاته محزنة للغاية لفرانك وكان محبطًا جدًا، فكّر كثيرًا في الابتعاد عن لعب الكرة ولكننا أقنعناه بمواصلة اللعب مع الفريق، بعد كل هدف كان يسجله كان يرفع يده ويقوم بالتحية العسكرية مثلما كان يفعل والده حينما كان يعمل في الجيش، وهو مازال يحافظ على هذا الاحتفال حتى الآن".
يُعرف فرانك كيسي بين زملائه بأنه "الرئيس"، وهو اللقب الذي حصل عليه بعد انضمامه إلى إي سي ميلان في عام 2017، من زملائه في الفريق في غرفة الملابس.
وقال لشبكة سكاي سبورت الإيطالية "لماذا ينادونني بالرئيس؟ لأنني رئيس الفريق ورئيس غرفة تبديل الملابس".
وأضاف : "أحبه، إنه لقب أُطلق على شكل مزحة، ولكن طالما ينادونني بذلك، وفي الوقت نفسه نعمل بجد، فلا بأس بذلك".
خلال مسيرته الكروية، حقق كيسي عديد الإنجازات التي تتحدث عنها الأرقام، ففي فترة وجوده ضمن صفوف ميلان، خاض 223 مباراة، نجح في إحراز 37 هدفًا، وصنع 16، وأسهم في تتويج ميلان ببطولة الدوري الإيطالي لأول مرة بعد غياب 11 عامًا.
كما خاض 28 مباراة مع برشلونة خلال أحداث الموسم الماضي في مختلف البطولات، وسجل هدفًا وحيدًا.
خلال مشواره الكروي حقق الإيفواري فرانك كيسي 3 ألقاب فقط، وهم لقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022 مع ميلان، والدوري الإسباني مع برشلونة في موسم 2022-2023 وكأس السوبر الإسباني للعام ذاته.
وعلى المستوى الدولي ظهر الإيفواري فرانك بقميص بلاده، في 15 مباراة سابقة، ولكن فشل في تسجيل أي هدف أو صناعة.
يحرص فرانك كيسي على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الجمهور، إلا أن المعروف عنه أنه تزوج أخيرًا من شريكته جويل، وهي أم لطفليه، وذلك في حفل زفاف تقليدي في ساحل العاج تضمن ملابس جذابة من وحي التراث الإيفواري، كان حفل زفاف ساحرًا حضره نجوم من كوت ديفوار بقيادة زميله "جيرفينيو".