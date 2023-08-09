محترف الأهلي "فرانك كيسي".. مدافع هداف بدأ من الملاعب الترابية وحياته الخاصة خط أحمر

والمتابع لمسيرة فرانك كيسي، يُدرك أنه يحتفظ لنفسه بعلامة مميزة هي احتفالية يحرص عليها بعد تسجيله للأهداف، حيث يقوم بأداء التحية العسكرية بشكل صارم ولافت.

أمّا سر تلك التحية العسكرية، فهو الرغبة في تكريم والده الراحل، الذي كان يحلم بأن يكون لاعبًا لكرة القدم، إلا أن الظروف أجبرته على العمل كجندي، قبل أن يتوفى بينما كان عمر ابنه فرانك لم يتجاوز الـ11 عامًا، ولهذا يحرص اللاعب الدولي على تذكر والده وتوجيه التحية له في كل مرة يقوم فيها بتسجيل هدف.