"الغنام" و"الخيبري".. علاج تأهيلي مكثف من أجل المشاركة في موقعة النصر والهلال

ووفقًا لصحيفة الرياضية، فإن الغنام سيعود إلى المشاركة مع الأصفر أمام ضمك 5 إبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، فيما سيغيب عن مباراتَي الطائي وأبها في الجولتَين الـ25 والـ26 تواليًا.