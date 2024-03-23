"الغنام" و"الخيبري".. علاج تأهيلي مكثف من أجل المشاركة في موقعة النصر والهلال

يكثف ثنائي النصر سلطان الغنام وعبدالله الخيبري العلاج التأهيلي بعد الإصابة في العضلة؛ وذلك من أجل إكمال الجاهزية، والمشاركة في موقعة الهلال في ديربي كأس السوبر بأبو ظبي 8 إبريل المقبل بعد إتمامهما برنامج التأهيل من إصابتَيْهما في العضلة.
ووفقًا لصحيفة الرياضية، فإن الغنام سيعود إلى المشاركة مع الأصفر أمام ضمك 5 إبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، فيما سيغيب عن مباراتَي الطائي وأبها في الجولتَين الـ25 والـ26 تواليًا.
وقالت المصادر نفسها إن الخيبري سيدخل خيارات المدرب البرتغالي لويس كاسترو أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي 2 إبريل.