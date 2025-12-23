كونتي: تجربتنا في السعودية رائعة.. ونابولي يحتفل باللقب

وفي حديثه عن كرة القدم السعودية، أشار إلى أنها تشهد تطورًا كبيرًا، وأضاف: "هناك اهتمام واضح من النجوم العالميين بالحضور إلى هنا، سواء كانوا لاعبين أو مدربين، وهذا يعكس حجم النمو الذي تشهده الكرة السعودية. أعتقد أن المستقبل يحمل الكثير لهذا الدوري".