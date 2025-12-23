كونتي: تجربتنا في السعودية رائعة.. ونابولي يحتفل باللقب

عبّر أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي، عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي، مؤكدًا أن مدينة نابولي ستعيش أفراحًا واسعة بهذا التتويج، الذي أهداه الفريق لجماهيره العاشقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المصاحب للمباراة النهائية للبطولة، التي استضافتها المملكة للمرة السادسة، وتوج بها نابولي بعد فوزه على بولونيا.
وقال كونتي: "تجربتنا في السعودية كانت رائعة جدًا، واستمتعنا بكل لحظة. لقد عملنا بجد خلال وجودنا هنا، وكان الوقت الذي قضيناه مهمًا لتعزيز الروابط والانسجام بين اللاعبين".
وفي حديثه عن كرة القدم السعودية، أشار إلى أنها تشهد تطورًا كبيرًا، وأضاف: "هناك اهتمام واضح من النجوم العالميين بالحضور إلى هنا، سواء كانوا لاعبين أو مدربين، وهذا يعكس حجم النمو الذي تشهده الكرة السعودية. أعتقد أن المستقبل يحمل الكثير لهذا الدوري".
من جانبه، قال البرازيلي خوان جيسوس، لاعب نابولي: "المشاركة في نهائي السوبر لا تتكرر كثيرًا، وقد حرصت على تقديم أفضل ما لدي. هذه زيارتي الثانية للمملكة، والأولى لم تكن موفقة، لكننا اليوم فزنا، وأنا سعيد بالتنظيم والأجواء والنتيجة".
في المقابل، أقرّ فينتشينزو إيتاليانو، مدرب بولونيا، بأحقية نابولي بالفوز، وقال: "لقد كانوا الأفضل. لعبوا بجودة عالية وصعّبوا علينا المهمة. التجربة كانت إيجابية وسندفع من خلالها نحو مزيد من التطور. كنا نأمل في إسعاد جماهيرنا، لكننا بذلنا أقصى ما لدينا".