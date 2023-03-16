"إيميليانو دياز" يقود تدريب الهلال نيابة عن "والده" .. والفريق يكثف تحضيراته لمواجهة الاتفاق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس تدريباتهم بقيادة مساعد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "إيميليانو دياز"؛ نيابة عن والده "رامون دياز" الموجود في بلاده بعد وفاة أحد أفراد أسرته وتعرض اثنان منهما لإصابات إثر حادث مروري.