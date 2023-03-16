"إيميليانو دياز" يقود تدريب الهلال نيابة عن "والده" .. والفريق يكثف تحضيراته لمواجهة الاتفاق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس تدريباتهم بقيادة مساعد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "إيميليانو دياز"؛ نيابة عن والده "رامون دياز" الموجود في بلاده بعد وفاة أحد أفراد أسرته وتعرض اثنان منهما لإصابات إثر حادث مروري.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء "الفتح"، وتمارين لياقية وفنية، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
فيما خضع اللاعب "حمد اليامي" لجلسة علاجية في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ بعد أن أوضحت الفحوص إصابته فى عضلة الفخذ الأمامية.
وشارك الثنائي "سالم الدوسري وموسى ماريغا" في الجزء الأول من التدريبات الجماعية؛ وذلك قبل أن يكملا برنامجيهما التأهيليين.
ويواصل الفريق تدريباته غدًا الجمعة؛ وذلك في مقر النادي، تأهبًا لملاقاة الاتفاق، السبت المقبل، في ختام مباريات الجولة الـ 21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.