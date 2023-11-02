نادٍ سعودي يستهدف التعاقد مع فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد

كشفت صحيفة "Relevo" الإسبانية عن اهتمام أحد الأندية السعودية بالتعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وبحسب ما أفادت به الصحيفة الإسبانية فإن مسؤولى ريال مدريد يريدون بيعه في يناير، حيث يواصل النادي البحث عن العروض التي تقنع الفرنسي الذي لا يخطط للرحيل في الوقت الحالي، إذ وصل بالفعل عرض وحيد من السعودية.
وشددت الصحيفة على أن اللاعب الفرنسي تلقى عدة استفسارات من العديد من الأندية، ولكن لم يقدم أي نادٍ عرضًا للاعب سوى نادٍ سعودي.
ويرتبط فيرلاند ميندي صاحب الـ28 عاماً، بعقد مع الريال حتى 2025، وكان قد انضم إلى الفريق الإسباني فى يوليو 2019، قادمًا من ليون الفرنسي ويجيد كظهير أيسر .
ولعب سابقاً أيضًا لنادي لوهافر الفرنسي، ويلعب أيضًا في صفوف المنتخب الفرنسي منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو.