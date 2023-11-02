نادٍ سعودي يستهدف التعاقد مع فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد

وبحسب ما أفادت به الصحيفة الإسبانية فإن مسؤولى ريال مدريد يريدون بيعه في يناير، حيث يواصل النادي البحث عن العروض التي تقنع الفرنسي الذي لا يخطط للرحيل في الوقت الحالي، إذ وصل بالفعل عرض وحيد من السعودية.