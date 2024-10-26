بعد التعادل أمام الفيحاء.. مدرب الاتفاق "جيرارد": مشكلتنا في الدفاع.. ونحتاج إلى التطوير

قال المدير الفني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الإنجليزي "جيرارد"، بعد تعادُل فريقه مع مضيفه الفيحاء في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في ختام الجولة الـ 8 من دوري روشن السعودي: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وتحكمنا في رتم المباراة، ولكن جاء هدف الفيحاء، ونجحنا في التعويض بالشوط الثاني وإدراك التعادل".