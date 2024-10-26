رياضة

بعد التعادل أمام الفيحاء.. مدرب الاتفاق "جيرارد": مشكلتنا في الدفاع.. ونحتاج إلى التطوير

بعد التعادل أمام الفيحاء.. مدرب الاتفاق "جيرارد": مشكلتنا في الدفاع.. ونحتاج إلى التطوير
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قال المدير الفني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الإنجليزي "جيرارد"، بعد تعادُل فريقه مع مضيفه الفيحاء في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في ختام الجولة الـ 8 من دوري روشن السعودي: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وتحكمنا في رتم المباراة، ولكن جاء هدف الفيحاء، ونجحنا في التعويض بالشوط الثاني وإدراك التعادل".

وتابع "جيرارد" في المؤتمر الصحفي: "الخط الهجومي في الاتفاق بخير، ولكن ما زلنا نعاني دفاعيًّا، ونحتاج إلى التطوير".

وأتم: "أشركتُ ألفارو ميدران في مركز هجومي بسبب إصابة موسى ديمبلي، واللاعب وافق على شغل المركز الجديد بسبب الغيابات".

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