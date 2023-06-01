"الفرنسية": "رونالدو" ظهر "تائهًا وضائعًا".. وإدارة "النصر" تتحمّل الأخطاء.. ولا بد من لاعبين مساعدين للنجم العالمي

من جانبه، اعتبر مدير تحرير صحيفة "الرياضية" مقبل الزبني أنّ النصر ورونالدو عاشا موسمًا محبطًا، وكانا بحاجة إلى بطولة واحدة على الأقل، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، وأشار "الزبني" إلى أن رونالدو صاحب الـ38 عامًا ليس كـ"رونالدو" السابق، حيث لم يعد قادرًا على حمل فريق بمفرده، وبالتالي لن ينجح وحده.