أقيم في 3 مدن.. ختام الموسم الثاني من مراكز التدريب الإقليمية للناشئات

اختتمت إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الموسم الثاني من مراكز التدريب الإقليمية للناشئات في كل من الرياض، جدة، والدمام، والذي أقيم من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023.
أقيمت الحصص التدريبية على مدار الموسم بعدد 3 حصص تدريبية أسبوعيًا، وكان عدد اللاعبات اللاتي شاركن أكثر من 200 لاعبة، على مدار الموسم تحت إشراف 20 مدربة سعودية.
وكانت مدربة المنتخب السعودي للناشئات تحت الـ 17 عاماً "ستيلا قوتال" قد ضمت 30 لاعبة من مواهب مراكز التدريب الإقليمية للمنتخب حيث شاركن في العديد من المعسكرات والمباريات الودية التي أُقيمت في شهري فبراير، ومايو من هذا العام.
بالإضافة لعمل المراكز على صقل المهارات الكروية، تضمنت برامجها العديد من حصص التغذية التوعوية والفعاليات والاحتفالات الوطنية والعالمية كاليوم العالمي لسرطان الثدي، واليوم العالمي لذوي الإعاقة ويوم التأسيس.
الجدير بالذكر أن مراكز التدريب الإقليمية تأسست في عام 2021 بهدف تطوير المواهب الناشئة من سن الـ 6 أعوام وحتى الـ 17 عاماً في بيئة تربوية محفزة، تحت إشراف كوادر مختصة في رياضة كرة القدم، أبرزها مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات سابقًا والمدير الفني لإداراة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًّا؛ الألمانية مونيكا ستاب.
من جانبها أشادت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بأهمية اكتشاف المواهب الكروية النسائية في سن صغيرة لتنميتها وتهيئتها للمشاركة في الأندية والمنتخبات الوطنية، فصناعة جيل صحي وطموح يحصد الألقاب ويمثل المملكة خير تمثيل في المحافل القارية والدولية وهو أبرز أهداف الإدارة النسائية.