أقيم في 3 مدن.. ختام الموسم الثاني من مراكز التدريب الإقليمية للناشئات

وكانت مدربة المنتخب السعودي للناشئات تحت الـ 17 عاماً "ستيلا قوتال" قد ضمت 30 لاعبة من مواهب مراكز التدريب الإقليمية للمنتخب حيث شاركن في العديد من المعسكرات والمباريات الودية التي أُقيمت في شهري فبراير، ومايو من هذا العام.