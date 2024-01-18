بطولة أمم إفريقيا 2023: مصر تخسر "محمد صلاح" وتخرج بالتعادل أمام غانا

وتحتضن كوت ديفوار النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، التي انطلقت السبت الماضي، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، على ستة ملاعب، بُنيت حديثًا أو جددت من أجل العرس القاري الذي يضم 24 منتخبًا.