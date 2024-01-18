بطولة أمم إفريقيا 2023: مصر تخسر "محمد صلاح" وتخرج بالتعادل أمام غانا

حسم التعادل الإيجابي 2/2، بين المنتخب المصري ونظيره غانا، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الخميس، على ملعب "فيليكس"، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، لصالح المجموعة الثانية.
الشوط الأول انتهى بتقدم غانا بهدف محمد قدوس، ومع نهاية هذا الشوط خسر المنتخب المصري خدمات محمد صلاح، الذي خرج بداعي الإصابة.
وفي الشوط الثاني عدل عمر مرموش النتيجة لمصر في الدقيقة 69، لكن الفرحة المصرية لم تدم سوى دقيقة، حيث سجل محمد قدوس الهدف الثاني لغانا في الدقيقة 71، وعادت مصر للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 74 عن طريق مصطفى محمد.
بتلك النتيجة بلغت مصر النقطة الثانية (المركز الثاني)، وحصلت غانا على أول نقطة في البطولة، في المركز الرابع.
وتحتضن كوت ديفوار النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، التي انطلقت السبت الماضي، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، على ستة ملاعب، بُنيت حديثًا أو جددت من أجل العرس القاري الذي يضم 24 منتخبًا.