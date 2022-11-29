بثلاثية .. الشباب يكسب "تجريبية" الجزيرة الإماراتي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب انتصاره " التجريبي" ضمن معسكره التحضيري في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالفوز 3-1 على الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء.