بثلاثية .. الشباب يكسب "تجريبية" الجزيرة الإماراتي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب انتصاره " التجريبي" ضمن معسكره التحضيري في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالفوز 3-1 على الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء.
افتتح الجزيرة التسجيل قبل أن يتمكن الأرجنتيني إيفر بانيغا من إدراك التعادل، عند الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.
وسيطر لاعبو الشباب في الشوط الثاني على مجريات المباراة وكانوا الأخطر أمام المرمى ليضاعف الأرجنتيني كرستيان جوانكا النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 71، وعزز الإسباني سانتي مينا تقدم الشباب بهدف ثالث عند الدقيقة 90.
وخسر الشباب التجربتين الأولى 0-2 أمام الوحدة الإماراتي والثانية 0-1 أمام سندرلاند الإنجليزي.