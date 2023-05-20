في اجتماعها الدوري.. رابطة الأولى تهنئ الأنديةَ الصاعدة إلى دوري المحترفين وترحب بالأندية الجديدة

عقد مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس المكلف للرابطة طلال بن عبد الله العبيدي، بحضور نائب الرئيس عبد الله الجريوي، وأعضاء مجلس الإدارة؛ بشير القحطاني وسمراء القويز وخالد الدوسري.
وناقش المجلس جدول أعمال الاجتماع؛ ومن أهمها : مخرجات اجتماع الجمعية العمومية الماضية، وأيضًا نتائج خفض التكاليف التشغيلية، وملف النقل التلفزيوني، مع مناقشة أهم أهداف واستراتيجية مجلس الإدارة للموسم القادم.
وقدَّم مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين خلال الاجتماع التهنئة للأندية الصاعدة من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين "دوري روشن" للموسم القادم 2023 - 2024، "الأهلي والأخدود والحزم والرياض"، مرحبًا بالأندية الصاعدة من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين للموسم القادم 2023 - 2024، وهي أندية "النجمة والترجي والبكيرية والصفا والجندل" متمنين لجميع الأندية التوفيق.
وركَّز المجلس -خلال اجتماعه- على أن تكون أهدافه القادمة متقاطعة بشكل كبير مع مستهدفات الرؤية فيما يتعلق بالمجال الرياضي والتمكين، مطلعًا على آخر الاستعدادات الخاصة بحفل التتويج للموسم الرياضي الحالي.
وأشاد أعضاء المجلس في ختام الاجتماع باتفاقية الشراكة بين رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف التعاون وتعزيز التكاتف للمستفيدين من المؤسسات الخيرية لرعاية الأيتام، التي تشرف عليها الوزارة, وتسهيل اندماجهم في المجتمع الرياضي؛ للإسهام في زيادة نسبة التوظيف المباشر وغير المباشر في جميع المجالات التي تشرف عليها رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين؛ لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالتمكين والمسؤولية المجتمعية، وانخراط الأيتام في المجال الرياضي، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسة إخاء لخلق بيئة رياضية محفزة.