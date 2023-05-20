في اجتماعها الدوري.. رابطة الأولى تهنئ الأنديةَ الصاعدة إلى دوري المحترفين وترحب بالأندية الجديدة

وأشاد أعضاء المجلس في ختام الاجتماع باتفاقية الشراكة بين رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف التعاون وتعزيز التكاتف للمستفيدين من المؤسسات الخيرية لرعاية الأيتام، التي تشرف عليها الوزارة, وتسهيل اندماجهم في المجتمع الرياضي؛ للإسهام في زيادة نسبة التوظيف المباشر وغير المباشر في جميع المجالات التي تشرف عليها رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين؛ لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالتمكين والمسؤولية المجتمعية، وانخراط الأيتام في المجال الرياضي، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسة إخاء لخلق بيئة رياضية محفزة.