آخرها "كنال بلس".. الدوري السعودي يجذب أشهر قنوات البث التلفزيوني العالمية

واستطاع الدوري السعودي للمحترفين جذب عدد كبير من كبار نجوم الكرة العالمية؛ فلم يتوقف الطموح السعودي عند حدود صفقة كريستيانو رونالدو التاريخية، بل تبعها انضمام أبرز النجوم، مثل الحاصل على آخر نسخة من الكرة الذهبية كريم بنزيما، وساديو ماني، وجوردان هندرسون، وفابيينو، وفيرمينو، وربن نيفيز، وغيرهم من اللاعبين الذين ذاع صيتهم في الدوريات الأوروبية الكبيرة.