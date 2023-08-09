آخرها "كنال بلس".. الدوري السعودي يجذب أشهر قنوات البث التلفزيوني العالمية

بات دوري "روشن" محط أنظار المتابعين وجماهير كرة القدم حول العالم، وجاذبًا لأبرز شبكات وقنوات البث التلفزيوني العالمية؛ بالنظر إلى التطورات الضخمة الأخيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية.
واستطاع الدوري السعودي للمحترفين جذب عدد كبير من كبار نجوم الكرة العالمية؛ فلم يتوقف الطموح السعودي عند حدود صفقة كريستيانو رونالدو التاريخية، بل تبعها انضمام أبرز النجوم، مثل الحاصل على آخر نسخة من الكرة الذهبية كريم بنزيما، وساديو ماني، وجوردان هندرسون، وفابيينو، وفيرمينو، وربن نيفيز، وغيرهم من اللاعبين الذين ذاع صيتهم في الدوريات الأوروبية الكبيرة.
وأدت الطفرة الكبيرة في سوق الانتقالات السعودي إلى تهافت أبرز شبكات وقنوات البث التلفزيوني على الحصول على حقوق نقل مباريات الدوري، الذي صار محط أنظار عشاق كرة القدم.
وكشفت شبكة "كنال بلس" الفرنسية مؤخرًا عن حصولها على حقوق نقل جولات دوري "روشن" في الموسم القادم 2023/ 2024
وقالت الشبكة الفرنسية في تغريدة على حسابها الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقًا" إنها ستنقل الدوري لمتابعيها داخل فرنسا وإفريقيا حصريًّا.
وانضمت الشبكة الفرنسية إلى عدد من الشبكات الحاصلة على حقوق بث الدوري، وإلى نحو 170 منطقة تُبثُّ فيها أبرز مبارياته، وذلك وفقًا لبيتر هوتون، عضو مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
سيكون بمقدور الكثير من المشاهدين حول العالم الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين. ففي البرتغال تمتلك شبكة "سبورت تي في" حقوق نقل أحداثه، وتنقل شبكة "LA7" الإيطالية جولات الدوري لمشاهديها داخل إيطاليا، فيما تتولى شبكة قنوات "DAZN" التلفزيونية بث المباريات لمشاهديها داخل المملكة المتحدة. وستقوم الشبكة بنقل مباريات الدوري السعودي، وستكون كل مباراة متاحة للبث المباشر ابتداء من المباراة الافتتاحية غدا الجمعة المقبل بين أهلي جدة والحزم.
وبحسب صحيفة "دايلي ميل"، ستسعى الشبكة التلفزيونية إلى توسيع بثها، والحصول على حقوق بث المباريات في ألمانيا والنمسا، إضافة لتوسيعها في السنوات المقبلة؛ لتشمل الولايات المتحدة.
كما تضم مجموعة الشبكات والقنوات الناقلة للدوري مناطق عدة من العالم، منها البرازيل، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وأستراليا، ورومانيا، واليونان، وإسبانيا، والمكسيك، وبلغاريا، وغيرها من الدول.
وبلا شك، من المنتظر أن تساهم هذه الصفقات التلفزيونية في توسيع نطاق وصول الدوري السعودي إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، مع استمرار ارتفاع الاهتمام بالبطولة بين مشجعي كرة القدم.